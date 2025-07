Michelle Hunziker: Ho 48 anni ma il mio corpo ne dimostra 25 grazie all'amore e alla cura di me

Con il dottor Polimeni stiamo studiando gli effetti di un approccio olistico che combina alimentazione, esercizio e benessere mentale, e i risultati sono sorprendenti. Michelle Hunziker, a 48 anni, dimostra come cura di sé e amore proprio possano ringiovanire dall’interno, regalando un aspetto e una vitalità da venticinquenne. La sua esperienza è una vera fonte di ispirazione per chi desidera mantenersi giovane e in forma, indipendentemente dall’età anagrafica.

Michelle Hunziker ha 48 anni, ma secondo i test effettuati dal suo endocrinologo Ascanio Polimeni, la sua età biologica è di appena 25 anni. A rivelarlo è la stessa conduttrice in un’intervista rilasciata a Repubblica, in cui racconta il percorso intrapreso per mantenersi in forma e rallentare il processo d’invecchiamento.

“Con il dottor Polimeni stiamo studiando gli effetti degli integratori: li provo, li valuto e ne verifichiamo i risultati. Dopo numerosi test è emersa questa età biologica”, spiega Hunziker, che sette anni fa ha fondato il brand Goovi, dedicato al benessere e alla cura del corpo.

Alla base del suo approccio c’è una forte convinzione nella epigenetica, la scienza che studia come l’ambiente e lo stile di vita possano influenzare i nostri geni senza alterarne il codice. “Possiamo davvero incidere sull’anagrafe attraverso lo stile di vita, le emozioni, la gestione della rabbia e la capacità di perdonare. Il modo in cui reagiamo agli eventi si riflette su pelle, capelli, cellule”, afferma.

Michelle attribuisce gran parte del suo equilibrio psicofisico all’educazione ricevuta: “Sono grata ai miei genitori per avermi insegnato a cercare il lato bello anche nei momenti difficili. Mi piace dire che vivo innamorata, e l’innamoramento rilascia ormoni che aiutano a restare giovani”.

Per lei, la vera bellezza non risiede solo nell’aspetto esteriore: “La bellezza è nel sorriso di una persona, nella natura, nei piccoli gesti quotidiani. Se continui a lamentarti, non riuscirai mai a vederla”.