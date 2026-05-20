Jannik Sinner torna in Alto Adige, relax a Sesto prima della partenza per il Roland Garros

Jannik Sinner è tornato a Sesto Pusteria dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia. Il numero uno del tennis mondiale si concede alcuni giorni con la famiglia prima della partenza per il Roland Garros di Parigi.

Archiviata la vittoria agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner si è fermato per qualche giorno nella sua Alto Adige. Il tennista azzurro è arrivato lunedì 18 maggio all’aeroporto di Bolzano con un jet privato, per poi raggiungere la casa di famiglia a Sesto Pusteria.

Con lui ci sono i genitori, i nonni e la fidanzata Laila Hasanovic, modella danese con cui sta trascorrendo questo breve periodo di pausa lontano dai riflettori. Dopo settimane vissute tra partite, allenamenti e celebrazioni, il numero uno del ranking ATP ha scelto di ritagliarsi qualche giorno di tranquillità nel paese dove è cresciuto.

A raccontare l’atmosfera che si respira a Sesto è stato il sindaco Thomas Summerer, intervenuto durante la trasmissione radiofonica “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio 1. Il primo cittadino ha spiegato che il paese sta ancora festeggiando il successo conquistato da Sinner a Roma, celebrato tra bar, piazze e locali del centro.

Summerer ha anche annunciato l’intenzione di dedicare un riconoscimento speciale al campione altoatesino. L’idea è quella di realizzare una statua in suo onore e consegnargli le chiavi della città, omaggiando il legame tra il tennista e la comunità dove ha vissuto fin dall’infanzia.

La permanenza in Alto Adige durerà però pochissimo. Giovedì Sinner partirà infatti per Parigi, dove lo attende il Roland Garros, secondo Slam stagionale e ultimo grande appuntamento sulla terra battuta.

Il torneo francese rappresenta uno degli obiettivi principali della stagione. Il titolo di Parigi manca ancora nel palmarès dell’azzurro, che nella scorsa edizione si fermò contro Carlos Alcaraz. Il debutto di Sinner nel tabellone maschile dovrebbe essere previsto tra il 24 e il 26 maggio.