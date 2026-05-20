Pupo, morta la madre Irene dopo la malattia raccontata in tv

Pupo ha annunciato la morte della madre Irene con un messaggio pubblicato sui social. Il cantante aveva raccontato pochi giorni fa le difficoltà legate alle condizioni di salute della mamma.

Lutto per Pupo, che ha annunciato sui social la scomparsa della madre Irene. Il cantante ha condiviso alcune fotografie insieme a lei accompagnandole con un messaggio molto personale rivolto ai suoi follower.

“Per tutto l’affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato della mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi che Irene è volata in cielo. Ma non da sola, accompagnata da una parte di me”, ha scritto l’artista.

Negli ultimi giorni Pupo aveva già parlato pubblicamente del momento difficile che stava attraversando. Ospite del programma Rai1 “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo, aveva spiegato di essere molto provato dalle condizioni di salute della madre.

Durante l’intervista il cantante aveva raccontato il legame molto forte con Irene, definendola il suo punto di riferimento. “Mia mamma è diventata la persona che mi ha ricongiunto con la realtà e con le difficoltà della vita”, aveva detto nel corso della trasmissione.

La notizia della morte della madre ha portato numerosi messaggi di vicinanza e cordoglio da parte dei fan e di molti volti del mondo dello spettacolo, che hanno espresso affetto nei confronti dell’artista attraverso i social.