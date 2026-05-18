Pupo annulla il concerto di Napoli, la madre Irene è gravemente malata di Alzheimer

Pupo ha cancellato il concerto di Napoli perché la madre Irene, malata di Alzheimer da anni, è in fin di vita. Il cantante ha scelto di fermare il tour per restarle vicino negli ultimi giorni.

Pupo ha deciso di fermarsi. Il cantante toscano, impegnato nel tour mondiale “Storia di un equilibrista World Tour 2025-2026”, ha annunciato l’annullamento dello spettacolo previsto martedì al Teatro Acacia di Napoli per stare accanto alla madre Irene, 93 anni, ormai nelle fasi finali della malattia.

L’annuncio è arrivato domenica 17 maggio attraverso i social. Enzo Ghinazzi, questo il vero nome dell’artista, ha spiegato di non sentirsi nelle condizioni emotive per salire sul palco. «La mia mamma sta per andarsene e io devo assolutamente starle accanto», ha scritto rivolgendosi al pubblico che aveva acquistato i biglietti per la tappa napoletana.

Il concerto sarà recuperato il 14 ottobre 2026, sempre nello stesso teatro. Nel messaggio pubblicato online, il cantante ha chiesto comprensione ai fan e ha raccontato il momento di forte dolore che sta vivendo insieme alla famiglia.

Da tempo Pupo parla pubblicamente delle condizioni della madre, colpita dall’Alzheimer sette anni fa. Con l’aggravarsi della patologia aveva scelto di trasferirla in una struttura specializzata, una decisione che aveva definito difficile ma necessaria.

In diverse interviste televisive aveva raccontato quanto quella malattia avesse cambiato il suo modo di vedere la vita e gli affetti. Proprio Irene, infatti, gli aveva trasmesso da ragazzo la passione per la musica e per il palcoscenico, partecipando ai cori del paese quando era giovane.