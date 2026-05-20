Tragedia alle Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due sub italiani dispersi

Le immersioni alle Maldive hanno permesso di recuperare anche i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Le operazioni nella grotta di Dhekunu Kandu si sono concluse dopo giorni di lavoro ad alta profondità.

Si sono concluse le operazioni di recupero dei cinque sub italiani morti durante un’immersione nella grotta di Dhekunu Kandu, nell’area di Alimathà, alle Maldive. Nelle ultime ore i soccorritori hanno riportato in superficie anche i corpi di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino, ultime due vittime ancora intrappolate nella cavità sottomarina.

Secondo quanto riferito da fonti della Farnesina, uno dei corpi è stato trasferito su una barca di supporto mentre l’altro è stato accompagnato verso la superficie da un sommozzatore impegnato nelle soste di decompressione previste per immersioni a grande profondità.

Il giorno precedente erano già stati recuperati i corpi della professoressa Monica Montefalcone, madre di Giorgia Sommacal, e del ricercatore Federico Gualtieri. Gianluca Benedetti, quinta vittima della tragedia, era stato invece individuato subito dopo l’incidente e la sua salma è già rientrata in Italia.

Le attività di soccorso sono state particolarmente complesse a causa della conformazione della grotta e della profondità raggiunta dai sub. Gli speleosub finlandesi di Dan Europe hanno operato nella parte più interna della caverna, recuperando i corpi e trasportandoli fino a circa 30 metri di profondità. Da quel punto i sub maldiviani hanno completato la risalita fino alla superficie.

Con la conclusione delle ricerche si apre ora la fase investigativa. La Procura di Roma ha avviato un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto le autopsie sui corpi delle vittime non appena saranno riportati in Italia.

Gli investigatori acquisiranno nei prossimi giorni le testimonianze delle persone presenti sulla Duke of York, l’imbarcazione utilizzata dal gruppo durante l’escursione subacquea alle Maldive.