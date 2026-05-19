Maldive, recuperati i corpi di due sub italiani morti durante un'immersione in grotta

Anna Gallo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro sub italiani morti alle Maldive durante un’immersione in grotta. Recuperati i primi due corpi dopo giorni di ricerche sott’acqua, mentre le operazioni proseguiranno anche domani per riportare in superficie le altre vittime.

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Maldive, recuperati i corpi di due sub italiani morti durante un'immersione in grotta
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Sono stati recuperati alle Maldive i primi due corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un’immersione in una grotta sottomarina. Il ritrovamento era avvenuto nella giornata di ieri, dopo le operazioni di ricerca condotte dalle squadre impegnate nell’area.

Secondo quanto riferito da fonti locali, i corpi recuperati appartengono a due dei quattro sub dispersi durante l’escursione sott’acqua. Le attività per riportare in superficie anche le altre due vittime dovrebbero proseguire domani.

L’incidente si è verificato durante un’immersione in una cavità sommersa nelle acque dell’arcipelago maldiviano. Le autorità e i soccorritori hanno lavorato per giorni prima di individuare i quattro corpi all’interno della grotta subacquea.

Maldive, recuperati due dei quattro corpi bloccati nella Grotta degli squali

Video Maldive, recuperati due dei quattro corpi bloccati nella Grotta degli squali
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