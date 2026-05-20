Chi l'ha visto, il caso Branchini si ferma ancora e nuovi dubbi sul duplice omicidio di Pollena Trocchia

Riccardo Branchini torna al centro di Chi l’ha visto dopo il nuovo stop allo svuotamento della diga del Furlo. Nella puntata spazio anche al duplice omicidio di Pollena Trocchia e al caso del militare Tony Drago.

La nuova puntata di Chi l’ha visto, in onda mercoledì 20 maggio alle 21.20 su Rai 3, riporta l’attenzione sulla scomparsa di Riccardo Branchini. Il giovane era sparito nel 2024 nell’area della diga del Furlo e nelle ultime settimane la famiglia aveva accolto con sollievo il via libera della Regione allo svuotamento dell’invaso.

La procedura, che avrebbe potuto chiarire se il corpo del ragazzo si trovasse o meno nella diga, è stata però bloccata. La decisione è legata alla tutela della riserva naturale e dell’ecosistema dell’area. La madre di Riccardo ha espresso tutta la propria amarezza dopo il nuovo stop, accusando le istituzioni di non aver dato priorità alla ricerca del figlio.

Nel corso della trasmissione si parlerà anche della tragedia di Pollena Trocchia, dove un uomo è accusato di aver ucciso due donne gettandole dal palazzo. Agli investigatori avrebbe raccontato di essere stato aggredito dalle vittime prima della caduta. Gli inquirenti, però, stanno approfondendo diversi elementi, tra cui alcuni graffi trovati sui polsi dell’uomo, ritenuti compatibili con un tentativo disperato delle donne di aggrapparsi a lui.

La trasmissione tornerà poi sulla morte di Tony Drago, il militare trovato senza vita nel piazzale della caserma. Nonostante il procedimento sia stato archiviato, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha giudicato insufficienti le indagini svolte sul caso. I familiari continuano a chiedere nuove verifiche e lanciano un appello a eventuali testimoni che non hanno ancora parlato.

Come di consueto, la puntata ospiterà anche gli appelli delle famiglie che cercano persone scomparse e le segnalazioni inviate dai telespettatori.