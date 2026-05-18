Pollena Trocchia, due donne trovate morte in un cantiere: indagini per duplice omicidio

Due donne sono state trovate morte in un cantiere a Pollena Trocchia dopo una caduta nei vani ascensore dell’edificio in costruzione. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica e ascoltano un uomo nelle ore successive al ritrovamento.

Macabra scoperta nella notte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, dove i corpi senza vita di due donne sono stati rinvenuti all’interno di un edificio in costruzione in viale Italia. A intervenire sul posto sono stati i carabinieri della compagnia di Torre del Greco insieme ai militari della tenenza di Cercola, arrivati dopo una segnalazione che indicava la presenza dei cadaveri nel cantiere.

Le vittime sono state trovate sul pavimento del piano seminterrato della struttura. Gli investigatori stanno ancora lavorando per identificarle con certezza, ma tra le ipotesi al vaglio c’è quella che si tratti di due donne straniere legate al mondo della prostituzione.

La pista seguita con maggiore attenzione dagli inquirenti è quella del duplice omicidio. Le indagini, coordinate dalla Procura di Nola, sono partite immediatamente dopo il ritrovamento dei corpi. Gli investigatori avrebbero già ascoltato un uomo nelle prime ore successive alla scoperta.

Secondo una prima ricostruzione, le due donne sarebbero precipitate attraverso i vani ascensore dell’edificio da altezze differenti. Gli accertamenti effettuati sul posto puntano a chiarire se la caduta sia stata provocata da terze persone o se ci siano altri elementi ancora da verificare.

Nel cantiere sono intervenuti anche gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata, impegnati nei rilievi tecnici e nella raccolta di tracce utili a ricostruire con precisione quanto accaduto.