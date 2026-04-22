Chi l'ha visto del 22 aprile, nuovi sviluppi sul caso Milza e i misteri di Campobasso

Federica Sciarelli torna il 22 aprile con Chi l’ha visto mentre nuove verifiche sul caso Milza riaprono dubbi su morti sospette. Riesumato il corpo del padre dello chef per accertamenti legati a possibili avvelenamenti.

Mercoledì 22 aprile in prima serata su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli che si concentra su casi ancora aperti e vicende senza risposte. Tra i temi principali, l’indagine sullo chef Emiliano Milza torna al centro dell’attenzione con sviluppi rilevanti.

Nel corso degli accertamenti, gli investigatori hanno disposto la riesumazione del corpo del padre dello chef. L’ipotesi al vaglio è che, oltre alla compagna uccisa per ottenere il denaro dell’assicurazione, l’uomo possa essere coinvolto anche nella morte del genitore e di una badante peruviana. La Procura sta verificando se alle vittime siano stati somministrati farmaci in quantità elevate. In trasmissione verranno presentate testimonianze mai diffuse che potrebbero aggiungere nuovi elementi all’inchiesta.

Spazio anche alla vicenda di Campobasso, dove restano molti interrogativi sulla morte di una madre e della figlia. Gli inquirenti cercano di stabilire quando sia stata ingerita la ricina e se le due donne fossero davvero il bersaglio dell’avvelenamento. Gli esami effettuati a Pavia e gli accertamenti tecnici sui reperti analizzati a Bari risultano determinanti per chiarire la dinamica dei fatti. La trasmissione mostrerà documenti finora sconosciuti legati al caso.

Tra le storie trattate anche quella di Alessandro Venturelli. Il giudice ha deciso l’archiviazione dell’indagine per mancanza di elementi che facciano pensare a un sequestro o a un’azione violenta. I genitori, però, non accettano questa decisione e continuano a chiedere che le ricerche proseguano, convinti che il figlio possa ancora essere trovato.