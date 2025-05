Giro d'Italia 2025, oggi la dodicesima tappa: percorso, orario e diretta TV

Oggi, giovedì 22 maggio, il Giro d’Italia 2025 entra nel vivo con la dodicesima tappa, da Modena a Viadana. Una frazione di 172 km, con un percorso inizialmente mosso e un finale pianeggiante, perfetta per i velocisti. Segui la diretta TV e scopri orario e dettagli di questa giornata cruciale.

Oggi, giovedì 22 maggio, il Giro d’Italia entra nel vivo con la dodicesima tappa, una frazione che porterà i corridori da Modena a Viadana. Si tratta di una giornata di transizione per il gruppo, caratterizzata da un tracciato inizialmente mosso, ma con un finale completamente pianeggiante.

Il percorso della dodicesima tappa: da Modena a Viadana

La tappa odierna misura 172 chilometri e presenta un dislivello totale di 1700 metri. Dopo i primi 100 chilometri leggermente ondulati, il percorso si stabilizza su un profilo pianeggiante fino all'arrivo previsto a Viadana, sancendo l'ingresso ufficiale della Corsa Rosa in Lombardia. La partenza avverrà da Modena, in Emilia-Romagna, e il traguardo sarà posto nella cittadina lombarda, con un finale ideale per un arrivo in volata.

Orario di partenza e dove seguire la tappa in diretta

La partenza ufficiale della dodicesima tappa è prevista per le 13:15. La corsa sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport e Rai 2, con possibilità di streaming gratuito su Rai Play. Per gli abbonati, la diretta sarà disponibile su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.

In maglia rosa resta il messicano Isaac Del Toro, con un vantaggio di 31 secondi su Juan Ayuso. Anche se la tappa di oggi non dovrebbe cambiare gli equilibri in classifica, potrebbe offrire interessanti spunti per gli sprinter e le squadre alla ricerca di visibilità.