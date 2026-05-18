Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Alessandra Mussolini favorite per la finale del 19 maggio

Antonella Elia e Alessandra Mussolini arrivano alla finale del Grande Fratello Vip da favorite secondo i bookmaker. La puntata conclusiva del 19 maggio potrebbe però riservare sorprese con tre concorrenti pronti a ribaltare i pronostici.

Il Grande Fratello Vip si prepara a chiudere l’edizione martedì 19 maggio con una finale che, secondo gli analisti delle scommesse, resta aperta fino all’ultimo televoto. Nelle ultime settimane le quote hanno subito diversi cambiamenti e alla vigilia dell’ultima puntata la sfida sembra concentrarsi soprattutto su due protagoniste.

In testa ai pronostici ci sono Antonella Elia e Alessandra Mussolini, entrambe indicate a quota 3,00 dai bookmaker principali. Le due concorrenti vengono considerate le favorite per la vittoria finale dopo un percorso che le ha mantenute costantemente al centro delle dinamiche della casa.

Subito dietro resta compatto il gruppo degli outsider. Lucia Ilardo, Raimondo Todaro e Raul Dumitras vengono proposti a quota 7,00 e potrebbero inserirsi nella corsa al successo qualora gli equilibri del televoto cambiassero nelle ultime ore.

Più distante Adriana Volpe, salita a quota 11,00 secondo le ultime rilevazioni. Situazione diversa invece per Renato Biancardi, reduce anche da alcune polemiche emerse durante l’ultimo weekend del reality. Per lui i bookmaker prevedono possibilità minime di vittoria, con una quota fissata a 51.