Finale Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia e Alessandra Mussolini tra le favorite

Il Grande Fratello Vip chiude stasera su Canale 5 con la finale dell’edizione 2026. Antonella Elia e Alessandra Mussolini guidano i pronostici, mentre nella Casa restano tensioni dopo gli ultimi scontri tra concorrenti.

Si chiude questa sera, martedì 19 maggio, l’ottava edizione del Grande Fratello Vip. La finale andrà in onda in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata in studio da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. A decidere il vincitore sarà il pubblico attraverso il televoto disponibile tramite app Mediaset Infinity e via SMS.

Dopo mesi di convivenza, strategie e discussioni, la Casa arriva all’ultimo appuntamento con diversi equilibri ancora aperti. I finalisti già certi di un posto nella puntata conclusiva sono Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe. Rimane invece ancora da assegnare un ultimo accesso alla finale tra Renato Biancardi e Raimondo Todaro, protagonisti dell’ultimo televoto eliminatorio.

Secondo le indicazioni emerse nelle ultime ore sui social e nei sondaggi online, Antonella Elia e Alessandra Mussolini restano le concorrenti considerate più forti in vista della vittoria finale. Non mancano però possibili sorprese, perché anche Lucia Ilardo e Raul Dumitras hanno consolidato un seguito importante nelle ultime settimane. Più complicata, almeno sulla carta, la corsa di Adriana Volpe e Renato Biancardi.

Il vincitore del reality porterà a casa un montepremi complessivo di 100 mila euro. Come previsto dal regolamento, metà della cifra verrà devoluta in beneficenza a un’associazione scelta dal concorrente vincitore.

Nel corso della diretta è previsto anche il ritorno di Francesca Manzini, eliminata durante la semifinale. La concorrente rientrerà nella Casa per un momento speciale insieme ad Adriana Volpe, annunciato come uno degli eventi centrali della serata finale.

Le ultime giornate all’interno della Casa sono state segnate soprattutto dalle tensioni tra Raul Dumitras e Renato Biancardi. I due, inizialmente molto vicini, hanno interrotto il loro rapporto dopo una discussione nata da alcune battute rivolte da Raul Dumitras a Lucia Ilardo. Renato Biancardi ha criticato il comportamento del coinquilino giudicandolo offensivo, mentre Dumitras ha replicato mettendo in dubbio la sincerità del rapporto tra Renato e Lucia.

Lo scontro ha creato divisioni tra i concorrenti, con schieramenti opposti all’interno della Casa proprio a poche ore dalla finale. La lunga diretta di questa sera potrebbe cambiare ancora una volta i pronostici prima dell’annuncio del vincitore.