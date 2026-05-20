Antonella Elia ritrova Pietro Delle Piane al Grande Fratello Vip, promessa di confronto dopo la finale

Antonella Elia ha ritrovato Pietro Delle Piane durante la finale del Grande Fratello Vip dopo settimane di silenzio. L’attore è entrato nella Casa con una rosa e una richiesta di chiarimento lontano dalle telecamere.

Durante la finale del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha ricevuto una sorpresa inaspettata con l’arrivo di Pietro Delle Piane, suo ex compagno. L’attore è entrato nella Casa portando una rosa accompagnata da un messaggio scritto a mano, deciso a riallacciare i rapporti dopo mesi difficili.

L’ultimo confronto tra i due risaliva a circa due mesi fa, quando Delle Piane aveva cercato un chiarimento diretto davanti alle telecamere senza ottenere la reazione sperata. Stavolta il clima è apparso più disteso e Antonella Elia ha ammesso di aver sentito la sua mancanza durante il percorso nel reality.

Appena entrato nella Casa, Pietro Delle Piane ha rivolto parole molto affettuose all’ex fidanzata, elogiando il suo percorso nel programma. L’attore ha spiegato di voler parlare lontano dai riflettori dopo essere rimasto ferito dal precedente incontro. “Ho bisogno di chiarire con te”, ha detto rivolgendosi alla concorrente.

Antonella Elia, pur mantenendo un atteggiamento prudente, ha riconosciuto un cambiamento nell’atteggiamento dell’attore. La showgirl ha scherzato sul carattere di Delle Piane, lasciando però aperta la possibilità di rivedersi una volta conclusa l’esperienza televisiva. Prima di salutarsi, infatti, gli ha promesso una telefonata per affrontare il discorso fuori dalla Casa.