Pietro Delle Piane al Grande Fratello Vip, confronto e addio con Antonella Elia

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Pietro Delle Piane entra al Grande Fratello Vip per chiarire con Antonella Elia dopo le tensioni nate fuori dalla Casa. I due si confrontano faccia a faccia tra accuse, emozioni e un addio segnato dalle lacrime.

Pietro Delle Piane al Grande Fratello Vip, confronto e addio con Antonella Elia