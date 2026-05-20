Jannik Sinner al Roland Garros, debutto tra il 24 e il 26 maggio: dove vedere le partite in tv

Jannik Sinner arriva al Roland Garros da numero uno del seeding dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia. A Parigi debutterà tra il 24 e il 26 maggio, con l’obiettivo di conquistare l’unico Slam che manca nel suo palmarès.

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo al Roland Garros dopo il successo conquistato agli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista azzurro ha battuto Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma, riportando un italiano a vincere il torneo capitolino cinquant’anni dopo Adriano Panatta.

Il numero uno del ranking ATP arriva a Parigi con grandi aspettative. Dodici mesi fa si fermò soltanto al termine di una lunga semifinale persa al quinto set contro Carlos Alcaraz, che quest’anno non sarà presente a causa dell’infortunio al polso rimediato durante il torneo di Barcellona.

Per Sinner il torneo francese rappresenta anche l’occasione per completare il Career Grand Slam. Il Roland Garros è infatti l’unico Major che ancora manca nella sua bacheca.

L’esordio dell’altoatesino è previsto durante il primo turno dello Slam parigino, in calendario tra domenica 24 e martedì 26 maggio. Gli organizzatori comunicheranno nei prossimi giorni data e orario ufficiali del match.

Questo il programma delle fasi principali del Roland Garros 2026:

Domenica 24 maggio: primo turno dalle ore 11

Lunedì 25 maggio: primo turno

Martedì 26 maggio: primo turno

Mercoledì 27 maggio: secondo turno

Giovedì 28 maggio: secondo turno

Venerdì 29 maggio: terzo turno

Sabato 30 maggio: terzo turno

Domenica 31 maggio: ottavi di finale

Lunedì 1 giugno: ottavi di finale

Martedì 2 giugno: quarti di finale

Mercoledì 3 giugno: quarti di finale

Venerdì 5 giugno: semifinali dalle ore 14.30

Domenica 7 giugno: finale maschile alle ore 15

Tutti gli incontri del torneo, comprese le partite di Jannik Sinner, saranno trasmessi in esclusiva sui canali Eurosport. La copertura sarà disponibile anche in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.