Roland Garros 2024: Jannik Sinner e Pavel Kotov, dettagli, orario partita e dove vederla in tv

L'attesa sfida tra Jannik Sinner e Pavel Kotov è in programma per oggi, 31 maggio 2024. La partita si terrà durante il terzo turno del singolare maschile al Roland Garros.

Orario della Partita: La partita inizierà alle 11:00 AM ora locale (CEST). Gli appassionati dovrebbero controllare gli orari locali per la trasmissione precisa, poiché i programmi possono variare in base alla regione.

Dove Vedere:

- In Italia: La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport, che detiene i diritti esclusivi di trasmissione per il Roland Garros nella regione. Inoltre, la partita sarà disponibile in streaming su Eurosport Player.

- Copertura Internazionale: Gli spettatori potranno seguire l'azione anche su NBC Sports e Tennis Channel negli Stati Uniti. La partita sarà disponibile in streaming su NBCSports.com e sull'app NBC Sports. Per chi possiede un abbonamento, anche Peacock fornirà la copertura.

- Streaming Online: Varie piattaforme online, tra cui il sito ufficiale e l'app di Roland Garros, offrono servizi di streaming live per un pubblico globale.

Jannik Sinner, attualmente classificato 8° al mondo, è uno dei giovani talenti più promettenti del tennis. Il suo avversario, Pavel Kotov, punta a sorprendere il giocatore meglio classificato. Questa partita è cruciale poiché entrambi i giocatori competono per un posto nelle fasi successive del torneo del Grande Slam.

Il Roland Garros ha già visto alcuni risultati sorprendenti, con eliminazioni inaspettate e partite intense che hanno aggiunto emozione al torneo. I fan stanno seguendo con ansia l'evoluzione della competizione mentre i giocatori si sfidano sui campi in terra battuta di Roland Garros.

Per aggiornamenti in tempo reale, programmi e ulteriori dettagli, visita Roland Garros e [Eurosport].