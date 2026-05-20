Grande Fratello Vip, emozione per i finalisti tra abbracci e sorprese dei familiari

Lacrime e abbracci al Grande Fratello Vip dopo oltre due mesi di isolamento nella Casa. I sei finalisti hanno ricevuto visite a sorpresa da familiari e persone care, tra reunion emozionanti e momenti inattesi in diretta.

Serata carica di emozioni al Grande Fratello Vip, dove i sei concorrenti arrivati fino alla finale hanno potuto riabbracciare i propri cari dopo settimane trascorse nella Casa di Canale 5. Gli autori del reality hanno organizzato una serie di sorprese che hanno commosso i protagonisti della puntata.

Il primo momento intenso della serata ha riguardato Renato Biancardi. Il concorrente, eliminato al televoto contro Raimondo Todaro, ha lasciato il gioco passando dalla porta rossa e subito dopo ha ritrovato la figlia Roberta. Visibilmente emozionato, Renato ha ricordato anche il rapporto con l’ex moglie Enrica, madre della bambina, spiegando che resterà sempre una persona importante della sua vita.

Grande commozione anche per Alessandra Mussolini. Dopo aver rivisto alcune immagini del suo percorso nel reality, l’ex europarlamentare ha parlato di un’esperienza che l’ha cambiata profondamente. Ad aspettarla in giardino c’era la sorella Elisabetta Mussolini, comparsa per la prima volta in televisione. “Sono qui soltanto per te”, le ha detto appena incontrata. Elisabetta ha ammesso di aver affrontato con difficoltà l’esposizione televisiva, ma di aver scelto comunque di esserci per sostenere la sorella.

Momento toccante anche per Raul Dumitras. In confessionale il concorrente è stato coinvolto in un gioco musicale, ma dopo pochi secondi ha riconosciuto immediatamente la voce della madre nascosta nella stanza. Raul si è lasciato andare alle lacrime prima di correre ad abbracciare non solo la mamma, ma anche il padre e il fratello Davide, comparsi poco dopo.

Applausi e lacrime anche per Adriana Volpe. Con la complicità di Antonella Elia e Alessandra Mussolini, la produzione ha fatto entrare la piccola Giselle, figlia della conduttrice. Dopo uno sketch iniziale, Adriana ha stretto forte la bambina tra le braccia, confessandole quanto le fosse mancata durante il lungo periodo trascorso lontano da casa.