Ilary Blasi torna al Grande Fratello Vip tra emozione e battute con Selvaggia Lucarelli

Ilary Blasi torna al Grande Fratello Vip e si commuove per il rientro dopo anni lontana dal programma. In studio anche Selvaggia Lucarelli che, tra ironia e battute, lancia una stoccata alla Rai parlando della mensa.

Le luci dello studio si riaccendono e Ilary Blasi rientra alla guida del Grande Fratello Vip. La conduttrice si presenta visibilmente emozionata, accolta dal pubblico e dalla squadra del programma che per anni ha rappresentato una parte importante della sua carriera.

Appena entrata, Blasi si lascia andare a un saluto sentito: per lei è come tornare in un luogo familiare, dove ha costruito legami e ricordi. Ricorda colleghi, tecnici e autori, ringraziando tutti con parole affettuose e senza nascondere la commozione.

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Accanto a lei, nel ruolo di opinioniste, siedono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Per quest’ultima si tratta di una nuova esperienza in studio, subito segnata da un botta e risposta vivace con la conduttrice.

L’atmosfera si alleggerisce quando Lucarelli scherza sull’aspetto di Blasi, che risponde con la sua consueta ironia. La conversazione scivola poi su un tema curioso, quello della mensa televisiva, con una domanda diretta della conduttrice sulle differenze tra Mediaset e la Rai.

È qui che arriva la battuta più pungente: Selvaggia Lucarelli replica in modo secco, lasciando intendere che dall’altra parte “non si mangia”. Una frase breve, ma destinata a far discutere.

Ilary Blasi chiude lo scambio con tono divertito, rivendicando invece la qualità del cibo in casa Mediaset e riportando il clima su un registro leggero.