Grande Fratello Vip, puntata del 30 marzo tra sorprese, tensioni e un ritiro improvviso

Il Grande Fratello Vip torna il 30 marzo con una puntata speciale spostata per la partita dell’Italia e segnata da tensioni, un ritiro improvviso e nuove dinamiche tra i concorrenti.

Il Grande Fratello Vip va in onda lunedì 30 marzo in prima serata su Canale 5 con un appuntamento eccezionale. La scelta di cambiare giorno evita la sovrapposizione con la partita della Nazionale italiana contro la Bosnia. Alla guida del reality c’è Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Prima ancora della nuova diretta, la Casa registra già un’uscita importante. GionnyScandal ha deciso di lasciare il gioco dopo aver rivisto la fidanzata Clara nell’ultima puntata. Il rapper ha scelto di abbandonare il programma per tornare da lei, firmando così il primo ritiro ufficiale di questa edizione.

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All’interno della Casa il clima resta teso, soprattutto tra alcune protagoniste. Il confronto tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe non ha portato a una riconciliazione e lo scontro resta aperto. Anche Ibiza Altea finisce al centro delle critiche per alcune frasi rivolte a Blu Barbara Prezia, che non hanno lasciato indifferente Antonella Elia.

Nel frattempo, tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro cresce una certa sintonia. Il loro rapporto si fa sempre più stretto e il pubblico si interroga se si tratti solo di amicizia o dell’inizio di qualcosa di più, complice anche un recente momento condiviso in pista da ballo.

La puntata riserverà momenti emozionanti per due concorrenti. Adriana Volpe potrà riabbracciare la figlia Giselle, mentre Alessandra Mussolini incontrerà nuovamente i suoi tre figli. Due sorprese familiari che arrivano in un momento delicato della loro esperienza nel reality.

Non mancherà il verdetto del televoto. Tra gli otto concorrenti in nomination, uno dovrà lasciare definitivamente la Casa, mentre un altro potrebbe essere destinato all’isolamento. La serata promette sviluppi decisivi per gli equilibri del gioco.