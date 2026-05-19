Arsenal campione d'Inghilterra, il pareggio del City regala la Premier dopo 22 anni

L'Arsenal conquista la Premier League dopo il pari del Manchester City a Bournemouth. La squadra di Arteta torna campione d’Inghilterra dopo 22 anni e chiude i conti con un turno d’anticipo grazie al 14esimo titolo della sua storia.

L’Arsenal torna sul tetto d’Inghilterra e conquista la Premier League 2025-2026 con una giornata ancora da disputare. La formazione guidata da Mikel Arteta festeggia il titolo grazie all’1-1 del Manchester City sul campo del Bournemouth, risultato che rende irraggiungibile il vantaggio dei londinesi in classifica.

I gunners salgono a 82 punti e mantengono quattro lunghezze di margine sul City, fermo a quota 78 prima dell’ultimo turno. Per il club del nord di Londra si tratta del 14esimo campionato inglese vinto e del primo successo dal 2004.

Nel match decisivo per l’assegnazione matematica del titolo, il Bournemouth era passato in vantaggio al 39’ con Kroupi. Il pareggio del Manchester City è arrivato soltanto nei minuti di recupero grazie a Haaland, autore dell’1-1 al 95’, ma il risultato non è bastato per mantenere aperta la corsa al titolo.

L’Arsenal celebrerà il trionfo domenica 24 maggio nella trasferta contro il Crystal Palace, ultima gara della stagione. Per il Manchester City, invece, la sfida casalinga con l’Aston Villa segnerà la fine di un’epoca con l’addio di Pep Guardiola dopo dieci anni sulla panchina dei citizens.

Il tecnico catalano lascia il club dopo un ciclo ricco di trofei, caratterizzato da sei Premier League vinte e dalla storica Champions League conquistata durante la sua esperienza a Manchester.