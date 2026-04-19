Donnarumma sbaglia il rinvio e riapre City-Arsenal, errore pesante nella corsa Premier

Gianluigi Donnarumma commette un grave errore contro l’Arsenal e regala il pareggio a Havertz, pochi minuti dopo il vantaggio del Manchester City firmato Cherky, riaprendo la corsa al titolo in Premier League.

Serata complicata per Gianluigi Donnarumma, protagonista in negativo nel big match di Premier League tra Manchester City e Arsenal giocato domenica 19 aprile. Il portiere italiano ha commesso un errore evidente che ha inciso direttamente sul risultato, in una gara che può pesare nella lotta per il titolo.

L’episodio chiave arriva al 18’. Il City era appena passato in vantaggio grazie a Cherky, ma pochi istanti dopo Donnarumma sbaglia il rinvio con i piedi, regalando di fatto il pallone agli avversari. L’Arsenal ne approfitta immediatamente e trova il pareggio con Havertz, riportando la sfida in equilibrio.

In panchina, Pep Guardiola reagisce con sorpresa e incredulità davanti a un errore tanto inatteso quanto pesante. Il pareggio cambia gli equilibri della partita e, potenzialmente, anche quelli del campionato.

Un errore che pesa sulla classifica e sul momento del portiere

Il punto conquistato dall’Arsenal permette ai londinesi di mantenere il primo posto con sei lunghezze di vantaggio sul City, anche se la squadra di Guardiola ha ancora una partita da recuperare. Un dettaglio che tiene aperta la corsa, ma che rende ancora più significativo l’episodio.

Per Donnarumma si tratta di un momento delicato. L’errore arriva dopo settimane difficili, segnate anche dalla sconfitta contro la Bosnia nel playoff mondiale che ha escluso l’Italia dalla Coppa del Mondo. Una fase complicata per il portiere azzurro, chiamato ora a reagire dopo un episodio che rischia di lasciare il segno.