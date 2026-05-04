Dal parto d'emergenza alla laurea, il vigile del fuoco ritrova la bambina dopo 22 anni

Alan Kent assistette al parto di Chloe Huddle durante un’emergenza nel 2004 e, ventidue anni dopo, ha voluto esserci anche alla sua laurea. Dalla nascita in casa ai traguardi da adulta, il loro legame non si è mai interrotto.

Il 15 febbraio 2004, a Colorado Springs, Alan Kent intervenne per una chiamata urgente che si trasformò in un parto improvviso. Una donna, Stacy Huddle, stava per dare alla luce la figlia e non c’era tempo per raggiungere l’ospedale. Il vigile del fuoco fu tra i primi ad arrivare e aiutò a far nascere la piccola Chloe.

Quel giorno segnò l’inizio di un rapporto destinato a durare nel tempo. Dopo il parto, la madre tornò con la neonata alla caserma per ringraziare chi l’aveva assistita. Da allora, per anni, Chloe ha festeggiato i compleanni insieme ai pompieri, mantenendo vivo un legame nato in una situazione di emergenza.

Con il passare degli anni, Alan non ha perso i contatti con la famiglia. Anche dopo il pensionamento, ha continuato a seguire da vicino la crescita della ragazza, desideroso di esserci nei momenti importanti della sua vita.

Il 24 aprile, Chloe si è laureata alla Grand Canyon University di Phoenix in scienze dell’educazione. Per l’occasione, Alan ha percorso circa 1.300 chilometri pur di assistere alla cerimonia. «Non me la sarei persa per niente al mondo», ha raccontato, spiegando di aver voluto condividere un traguardo così significativo.

Per Chloe, la presenza di Alan tra il pubblico ha avuto un valore speciale. Nel corso degli anni, quell’uomo che per primo l’aveva presa in braccio è diventato una figura familiare, presente nei momenti più significativi. Un legame nato per caso, ma cresciuto con il tempo fino a diventare parte della sua storia personale.