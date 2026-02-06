Figlio di Lil Jon trovato morto in Georgia: recuperato un corpo in uno stagno vicino casa

Il figlio del rapper Lil Jon, scomparso da giorni, sarebbe morto dopo il ritrovamento di un corpo in uno stagno vicino alla sua abitazione in Georgia. La polizia attende ora la conferma ufficiale dell’identità.

Il figlio di Lil Jon, Nathan Smith, risulta presumibilmente morto dopo il recupero di un corpo in uno stagno a Milton, in Georgia. Il giovane era stato segnalato come scomparso e il ritrovamento è avvenuto in un’area pubblica non lontana dalla sua residenza.

Il dipartimento di polizia di Milton ha comunicato che l’intervento è stato effettuato da sommozzatori del Cherokee County Fire Department, che hanno individuato e recuperato il corpo nello stagno di Mayfield Park.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, ci sono elementi che portano a ritenere che la persona trovata sia proprio Smith. L’identificazione definitiva è però affidata all’ufficio del medico legale della contea di Fulton, che dovrà confermare ufficialmente l’identità.

Le autorità hanno chiarito che, allo stato attuale delle indagini, non emergono segnali di violenza o cause sospette. Il caso resta comunque aperto e seguito dalla divisione investigativa della polizia di Milton.

In una nota, il dipartimento ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia Smith. I rappresentanti di Lil Jon non hanno rilasciato dichiarazioni immediate sulla vicenda.