Ahmed Joudier : trovato morto nel fiume Brenta il quindicenne scomparso a Padova

Inizialmente il fascicolo era aperto per sequestro di persona, il cambio di ipotesi del reato consentirà alla Procura di effettuare un'autopsia sul corpo del bambino, probabilmente domani o venerdì. Il ragazzo di 15 anni era scomparso dalla sua abitazione nel pomeriggio di giovedì 21 aprile a Padova. Da un primo esame esterno del corpo del ragazzo la mattina del ritrovamento nel fiume, non sono emersi segni di rissa o violenza, nessun segno lasciava intendere che il ragazzo, prima di finire il fiume, avesse opposto resistenza a qualcuno ma sarà l'autopsia a stabilire l'ora esatta della morte ea chiarire le cause della morte.

Il corpo del ragazzo è stato individuato e recuperato dai vigili del fuoco sulla passerella tra i rioni di Torre e Mortise, nei pressi del luogo in cui è stato ritrovato il suo cellulare. La notte della sua scomparsa, 5 giorni fa, il cellulare di Ahmed ha ricevuto un sinistro messaggio vocale in cui il ragazzo parlava di “affari in sospeso con alcune persone”, e di possibilità di morte.

