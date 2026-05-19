Laila Hasanovic a Cannes, il look bianco della fidanzata di Jannik Sinner conquista il red carpet

Laila Hasanovic arriva a Cannes mentre Jannik Sinner celebra il successo agli Internazionali. La modella danese ha attirato l’attenzione sul red carpet con un abito bianco dal richiamo nuziale e dettagli in organza.

Laila Hasanovic ha catturato i riflettori del Festival di Cannes durante la première di “Amarga Navidad”, il nuovo film di Pedro Almodóvar presentato in concorso alla 79ª edizione della rassegna francese. La modella danese si è presentata sul red carpet con un abito total white dal taglio elegante e leggero, impreziosito da un corpetto decorato con petali di organza che valorizzavano la figura.

Il look scelto da Hasanovic ha richiamato subito l’immaginario bridal, con un effetto etereo che ha attirato fotografi e curiosi lungo la passerella del Palais des Festivals. Un’apparizione che ha fatto parlare anche per il legame con Jannik Sinner, reduce dal trionfo agli Internazionali.

La relazione tra il tennista altoatesino e la modella va avanti dal 2025. I due hanno deciso fin dall’inizio di mantenere un profilo molto riservato, evitando esposizioni pubbliche e dichiarazioni frequenti. Col passare dei mesi, però, la presenza di Laila nei tornei più importanti ha alimentato l’attenzione sul rapporto.

La conferma è arrivata anche dalle parole dello stesso Sinner, che in alcune interviste ha ammesso di vivere una storia importante. Hasanovic è stata vista più volte sugli spalti accanto alla famiglia del campione azzurro, seguendolo nei principali appuntamenti del circuito internazionale.