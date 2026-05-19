Roma, un posto auto di 12 metri quadri vicino piazza Navona costa 260mila euro

A Roma un posto auto di 12 metri quadri vicino piazza Navona viene venduto a 260mila euro per la scarsità di parcheggi nel centro storico. Le richieste crescono anche in altre zone della Capitale.

Nel centro storico di Roma trovare un parcheggio privato è diventato un lusso per pochi. In via Santa Maria dell'Anima, a pochi passi da piazza Navona, è stato messo in vendita un posto auto di appena 12 metri quadri a 260mila euro. Una cifra che porta il valore a oltre 20mila euro al metro quadro, più di molti appartamenti in altre zone della città.

Le dimensioni ridotte del box non consentono nemmeno di ospitare suv particolarmente grandi, ma il prezzo resta invariato. Secondo gli operatori immobiliari della zona, le richieste elevate dipendono soprattutto dalla scarsità cronica di parcheggi nel cuore della Capitale e dal valore degli immobili circostanti. Chi vive nei quartieri più esclusivi del centro storico, spiegano gli addetti ai lavori, è disposto a spendere cifre molto alte pur di avere un posto sicuro dove lasciare l’auto.

Situazioni simili si trovano anche in altre aree centrali della città. In piazza Santi Apostoli un box di 15 metri quadri viene proposto a 200mila euro, mentre vicino alla Fontana di Trevi un posto auto di 12 metri quadri arriva a 205mila euro. Nella zona del Pantheon, per un garage di 24 metri quadri, la richiesta può superare i 330mila euro.

I prezzi scendono spostandosi verso quartieri semicentrali o periferici. A Montesacro piccoli box auto vengono venduti attorno ai 50mila euro, ma nelle zone più centrali la domanda continua a crescere perché gli spazi disponibili sono sempre meno. Ai Parioli un garage di 20 metri quadri sfiora i 200mila euro, mentre nel quartiere Trieste per metrature simili si chiedono circa 175mila euro. Anche a Prati le cifre restano molto alte, con box da 22 metri quadri in vendita a oltre 230mila euro.

Secondo le analisi del Centro Studi Tecnocasa, nell’ultimo anno i prezzi dei box auto a Roma sono aumentati mediamente del 2,7%, mentre i posti auto hanno registrato una crescita del 2,6%. A incidere è anche l’aumento costante delle auto private in città, che cresce di circa il 2% ogni anno.

Negli ultimi anni sono cambiate anche le dimensioni delle vetture. Suv e crossover occupano molto più spazio rispetto alle vecchie utilitarie, rendendo ancora più difficile parcheggiare nelle strade strette del centro storico. A questo si aggiunge il problema dei furti d’auto, che nella Capitale restano numerosi ogni anno. Per molti residenti avere un box privato rappresenta quindi una forma di sicurezza oltre che una comodità quotidiana.