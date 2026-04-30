Firenze, casa di 10 metri quadri in vendita a 115mila euro nel centro storico

A Firenze un monolocale di appena 10 metri quadri è in vendita a 115mila euro, prezzo spinto dalla posizione centralissima vicino a Palazzo Vecchio e dalla forte domanda immobiliare nel centro storico.

Nel pieno centro di Firenze, a pochi passi da Palazzo Vecchio, un annuncio immobiliare ha acceso la discussione per il prezzo richiesto e le dimensioni dell’immobile. In via della Condotta è stata messa in vendita una micro abitazione di circa dieci metri quadrati, che scendono a otto calpestabili, proposta a 115mila euro.

L’appartamento si trova al quarto piano di un edificio storico ed è stato ricavato attraverso un frazionamento edilizio. L’agenzia lo presenta come una soluzione compatta, adatta a chi cerca un punto d’appoggio in città oppure un investimento da affittare a lungo termine.

Lo spazio è distribuito su due livelli collegati da una scala a chiocciola molto stretta. Al piano inferiore si trovano un piccolo angolo cottura con piastre a induzione e un frigobar, in un ambiente in cui l’ingresso si apre a ridosso del lavello. Sopra, la zona notte ospita un letto singolo e un bagno minuscolo delimitato da pareti in vetro, con i sanitari concentrati in circa un metro quadrato.

Nonostante le dimensioni ridotte, l’immobile risulta registrato come civile abitazione. Restano però alcuni limiti legati all’utilizzo: le norme comunali impediscono l’affitto turistico, che richiede una superficie minima di 28 metri quadrati, mentre è consentita la locazione a lungo termine.

Il caso riporta al centro il tema dei prezzi e della vivibilità nei centri storici italiani, dove la richiesta elevata e gli spazi limitati spingono il mercato verso soluzioni sempre più estreme.