Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones a Roma, attico di lusso vicino a Piazza Navona

Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones scelgono Roma per la loro nuova casa europea. L’attrice avrebbe acquistato un attico di lusso vicino a Piazza Navona con terrazza panoramica sui tetti della Capitale.

Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones avrebbero deciso di mettere radici a Roma con l’acquisto di un prestigioso attico nel centro storico della Capitale. La coppia hollywoodiana, tra le più celebri del cinema internazionale, sarebbe rimasta conquistata dalla città durante un soggiorno privato dello scorso novembre, al punto da scegliere una nuova residenza nel cuore della città.

L’immobile si trova a pochi passi da Piazza Navona, all’interno di un palazzo storico nel centro di Roma. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, si tratta di una proprietà dal valore multimilionario, caratterizzata da ambienti di pregio, materiali ricercati e una grande terrazza panoramica affacciata sui tetti e sulle cupole della Capitale.

Negli ultimi giorni Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones sarebbero stati avvistati più volte in città per seguire personalmente i lavori di ristrutturazione dell’appartamento. La nuova casa dovrebbe diventare il punto di riferimento europeo della coppia, che possiede già altre residenze di lusso tra Spagna e Bermuda.

Il soggiorno romano dell’attore non sarebbe legato soltanto alla nuova abitazione. Douglas sarebbe infatti impegnato anche sul set di White Lies, il nuovo progetto cinematografico diretto da Oliver Stone previsto nei prossimi anni. Tra impegni lavorativi e sopralluoghi nel nuovo attico, la coppia avrebbe scelto di vivere la città lontano dai riflettori, concedendosi cene riservate nei ristoranti del centro storico.

In alcune fotografie diffuse online sarebbe comparso anche l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, immortalato accanto alle due star americane durante una delle loro uscite romane.