Carlos Alcaraz si ferma ancora, niente Wimbledon e Queen's per l'infortunio al polso

Carlos Alcaraz rinuncia a Wimbledon per il problema al polso destro, lo stop durerà almeno fino ad agosto. Lo spagnolo ha annunciato il forfait anche per il Queen’s dopo settimane di terapie e recupero ancora incompleto.

Carlos Alcaraz non prenderà parte ai tornei del Queen’s e di Wimbledon. Il tennista spagnolo ha comunicato la decisione attraverso un messaggio pubblicato sui social, spiegando che il recupero dal problema al polso destro sta andando avanti ma non abbastanza da permettergli di tornare in campo nelle prossime settimane.

Il numero due del ranking mondiale ha raccontato di sentirsi meglio rispetto ai giorni immediatamente successivi all’infortunio, ma di non essere ancora nelle condizioni necessarie per affrontare competizioni di alto livello. Per questo motivo ha scelto di fermarsi ancora e proseguire il lavoro di riabilitazione.

Lo stop di Alcaraz era iniziato oltre un mese fa durante il torneo di Barcellona, quando fu costretto al ritiro per il dolore al polso. Da allora lo spagnolo ha saltato diversi appuntamenti importanti del calendario, rinunciando prima agli Internazionali d’Italia e successivamente anche al Roland Garros.

La stagione sulla terra battuta si è così chiusa in anticipo per il campione iberico, che ora dovrà rinviare anche il ritorno sull’erba. Secondo le ultime indicazioni, il rientro non avverrà prima di agosto, con l’obiettivo di recuperare in tempo per gli Us Open, torneo vinto da Alcaraz nella scorsa edizione.

L’assenza dai grandi tornei estivi potrebbe avere effetti anche sulla classifica ATP. Con Alcaraz fermo e impossibilitato a difendere i punti conquistati nella passata stagione, Jannik Sinner avrà la possibilità di aumentare il vantaggio nel ranking mondiale grazie ai risultati ottenuti nei prossimi mesi.