Carlos Alcaraz infortunio al polso destro: salta Roma e Roland Garros 2026, cosa succede

Carlos Alcaraz rinuncia a Roma e al Roland Garros per un problema al polso destro. Gli esami spingono alla prudenza e lo costringono a fermarsi proprio alla vigilia dei tornei chiave sulla terra.

Carlos Alcaraz si ferma nel momento più delicato della stagione. Il tennista spagnolo ha deciso di non partecipare agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros dopo gli esiti degli esami medici, che hanno evidenziato un problema al polso destro. La scelta arriva a pochi giorni dai grandi appuntamenti sulla terra battuta, dove era tra i principali favoriti.

L’annuncio è arrivato direttamente dai suoi canali ufficiali. Alcaraz ha spiegato di aver preferito non correre rischi, rinunciando a due tornei fondamentali per il ranking e per la corsa agli Slam. Una decisione sofferta, maturata insieme al suo team medico, con l’obiettivo di evitare complicazioni e valutare con calma i tempi di recupero.

L’assenza dello spagnolo modifica gli equilibri del circuito ATP proprio alla vigilia della stagione estiva. Senza uno dei protagonisti più attesi, cambiano le prospettive sia per il torneo di Roma sia per il Roland Garros, dove Alcaraz puntava a confermarsi ai massimi livelli.

Dal circuito arriva anche il messaggio di Jannik Sinner, che ha commentato la notizia con rispetto e comprensione. L’azzurro ha sottolineato quanto sia difficile rinunciare a competizioni così importanti, soprattutto a questa età, ma ha ribadito che fermarsi è spesso la scelta più sensata per evitare ricadute e infortuni più gravi.

Sinner ha poi ricordato il valore del rivale, definendolo uno dei più forti su più superfici, e ha espresso l’augurio di rivederlo presto in campo, magari già nella stagione sull’erba. Senza Alcaraz, la corsa ai grandi tornei resta aperta, con diversi giocatori pronti a contendersi il titolo.