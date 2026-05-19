Bimbo di 7 anni investito dalla madre a Thiene, è gravissimo in ospedale a Vicenza

A Thiene un bambino di 7 anni è stato travolto dall’auto della madre dopo essere scivolato mentre saliva a bordo. Il piccolo è ricoverato in rianimazione pediatrica a Vicenza.

Un bambino di 7 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato investito dall’auto guidata dalla madre a Thiene, in provincia di Vicenza. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio nella zona tra via Milano e via San Gaetano, nei pressi di alcuni istituti scolastici.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe scivolato mentre stava salendo in macchina. La donna non si sarebbe accorta subito di quanto accaduto e avrebbe avviato il veicolo, finendo per travolgere il figlio con le ruote.

A far capire alla madre che qualcosa non andava sarebbero state le urla del bambino. Subito dopo è partita la richiesta di soccorso al Suem 118, intervenuto sul posto con il personale sanitario.

I soccorritori hanno stabilizzato il bambino prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Il piccolo si trova nel reparto di rianimazione pediatrica, dove resta ricoverato in condizioni gravissime.