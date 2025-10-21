Roma, bimbo precipita dalla finestra mentre saluta la sorellina: è gravissimo

Un drammatico incidente è avvenuto questa mattina a Roma, in via Beniamino De Ritis, zona Tiburtina. Un bambino di dieci anni è precipitato dalla finestra di casa dopo essersi sporto per salutare la sorellina che stava uscendo dal portone.

L’episodio è accaduto intorno alle 11.40. Il piccolo, nel tentativo di seguirla con lo sguardo, avrebbe perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

I soccorsi del 118 sono intervenuti rapidamente sul posto. Il bambino è stato intubato e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti di polizia, che hanno ascoltato la madre del bambino, presente in casa al momento dell’incidente, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.