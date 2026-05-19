Laura Freddi racconta la maternità dopo l'endometriosi, Diventare mamma è stato un miracolo

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Laura Freddi è diventata mamma a 45 anni dopo anni segnati dall’endometriosi. La showgirl ha raccontato la diagnosi arrivata tardi e la gravidanza scoperta nel giorno del suo compleanno.

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Laura Freddi ha parlato del lungo percorso affrontato prima di diventare madre, spiegando di aver desiderato un figlio fin da giovane. Ospite della trasmissione televisiva “La volta buona”, la showgirl ha raccontato di aver immaginato la maternità già a vent’anni, ma di essersi scontrata per molto tempo con i problemi causati dall’endometriosi. La diagnosi della malattia è arrivata soltanto a 39 anni. Freddi ha spiegato di aver convissuto per anni con i sintomi senza sapere quale fosse la causa reale dei suoi problemi di salute. Un anno dopo aver scoperto la patologia ha conosciuto il compagno Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley. Con la nuova relazione è tornata anche la speranza di avere un figlio. Nonostante le difficoltà legate alla malattia e i tentativi affrontati nel tempo, la showgirl è riuscita a diventare madre di Ginevra a 45 anni. Un’esperienza che lei stessa ha definito un vero miracolo. Freddi ha ricordato anche il momento in cui ha scoperto la gravidanza. La notizia è arrivata nel giorno del suo compleanno, subito dopo il rientro da una vacanza. Ha raccontato che quella scoperta le ha cambiato completamente la vita. Oggi la showgirl segue la crescita della figlia con entusiasmo e guarda già avanti. Parlando del futuro, ha confessato di pensare spesso al giorno in cui potrebbe diventare nonna.

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