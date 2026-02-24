Elettra Lamborghini rinvia la maternità e racconta la regola degli otto giorni con Afrojack

Elettra Lamborghini rinvia la maternità per proteggere il futuro figlio dalla pressione mediatica e dalle aspettative, mentre continua a dividersi tra musica e vita privata con il marito Afrojack.

Elettra Lamborghini sceglie di non avere figli per ora e lo dice senza giri di parole. L’artista spiega che un eventuale bambino, nato dalla relazione con Afrojack, finirebbe inevitabilmente sotto i riflettori, esposto a giudizi e aspettative difficili da gestire. Per questo preferisce aspettare e proteggere la propria sfera personale.

Impegnata al Festival di Sanremo, la cantante racconta la preparazione dietro le quinte. Tra prove serrate, lavoro con la vocal coach e momenti dedicati alla voce, descrive giornate intense che richiedono concentrazione e disciplina. Sul palco porta un brano pensato per far ballare, con un invito esplicito a lasciarsi andare e divertirsi.

Leggi anche: LA CASERMA, GRAN FINALE CON ELETTRA LAMBORGHINI

Dietro l’energia mostrata in pubblico, emergono anche momenti più delicati. Elettra ammette di sentire forte la pressione e di non riuscire a ignorare gli sguardi critici. Racconta di cercare continuamente di migliorarsi, anche se questo percorso non sempre le dà la serenità che vorrebbe. Le emozioni, dice, a volte prendono il sopravvento.

Nel privato, il rapporto con Afrojack è regolato da un accordo preciso. La coppia ha stabilito di non restare separata per più di otto giorni, organizzando i rispettivi impegni per ritrovarsi il più possibile nella stessa casa. Una scelta che riflette il bisogno di equilibrio tra lavoro e vita insieme.

Oltre alla musica, c’è spazio anche per passioni personali come la moda. Indossare abiti e colori che sente suoi le dà soddisfazione e sicurezza. E nel quotidiano si definisce una persona generosa, soprattutto con la famiglia e con il marito, a cui dedica attenzioni e piccoli gesti.