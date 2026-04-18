Laura Freddi racconta Ginevra e il matrimonio rinviato con Leonardo D'Amico

Laura Freddi racconta a Verissimo la nascita di Ginevra dopo anni difficili e il matrimonio rinviato a causa dei problemi di salute dei genitori, aggiungendo ricordi personali e momenti legati alla sua carriera televisiva.

Laura Freddi si presenta a Verissimo con entusiasmo e ripercorre alcuni passaggi della sua vita privata e professionale. Parlando dei primi anni in televisione, ammette di essere stata molto timida, mentre suo padre viveva con grande orgoglio il suo successo, al punto da scherzare sul fatto che avrebbe voluto essere lui sotto i riflettori.

Nel racconto trova spazio soprattutto la figlia Ginevra, oggi otto anni, arrivata dopo un percorso complicato. La conduttrice spiega di aver affrontato momenti difficili prima della gravidanza e che la bambina è arrivata proprio quando aveva smesso di sperarci. Un evento che descrive come inatteso e carico di significato.

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Accanto a lei c’è da oltre tredici anni Leonardo D’Amico. I due avevano pensato al matrimonio, ma hanno deciso di rimandare. La scelta è legata alle condizioni di salute dei genitori: entrambi vogliono organizzare una grande festa, ma solo quando tutti potranno viverla serenamente.

Il padre Renato ha affrontato negli anni una situazione delicata, segnata da quattro infarti. Oggi le sue condizioni sono migliorate e Laura lo descrive come una persona forte. Ripensando all’adolescenza, racconta episodi leggeri ma significativi, come quando cambiava abiti di nascosto per indossare la minigonna e uscire in discoteca, una delle poche cose tenute segrete in famiglia.

Nel corso dell’intervista emerge anche il ricordo di Enrica Bonaccorti, figura importante agli inizi della carriera. Laura Freddi si commuove parlando del sostegno ricevuto, ricordando come l’abbia aiutata a superare le prime difficoltà davanti alle telecamere. Tra i pensieri rimasti c’è il rammarico per non averla frequentata abbastanza negli ultimi anni.