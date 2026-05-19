Flavio Cobolli fuori ad Amburgo, Buse lo elimina in due set e sfuma l'assalto alla top ten

Cobolli esce subito ad Amburgo dopo la sconfitta con Buse. Il tennista romano perde in due set contro il peruviano arrivato dalle qualificazioni e rinvia l’assalto alla top ten prima del Roland Garros.

Si chiude al primo turno il percorso di Flavio Cobolli all’Atp 500 di Amburgo. Il tennista italiano, campione del torneo nella passata edizione, è stato sconfitto dal peruviano Ignacio Buse con il punteggio di 6-2, 7-5 in un’ora e mezza circa di gioco.

Per Cobolli arriva così un’altra battuta d’arresto inattesa dopo l’eliminazione agli Internazionali d’Italia contro Thiago Tirante. La sconfitta in Germania pesa anche sul ranking, perché il romano non potrà difendere i punti conquistati dodici mesi fa e dovrà rimandare il possibile ingresso tra i primi dieci del mondo.

Il primo set è stato controllato da Buse, numero 57 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni. Il peruviano ha strappato il servizio all’azzurro in due occasioni, prendendo subito il comando dello scambio e chiudendo il parziale sul 6-2 senza particolari difficoltà.

Nel secondo set Cobolli ha provato a restare in partita, mantenendo equilibrio nei game iniziali. L’italiano però non è mai riuscito a procurarsi una palla break, mentre Buse ha continuato a spingere con continuità da fondo campo. Sul 5-5 è arrivato il break decisivo del peruviano, che poco dopo ha chiuso l’incontro 7-5.

Dopo l’eliminazione ad Amburgo, Cobolli volerà ora a Parigi per preparare il Roland Garros, al via domenica 24 maggio con il tabellone principale.