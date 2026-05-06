Flavio Cobolli festeggia 24 anni a Roma, tra esordio agli Internazionali e sogno top ten

Flavio Cobolli compie 24 anni agli Internazionali d’Italia mentre prepara il debutto al secondo turno. Il tennista romano festeggia al Foro Italico tra allenamento e conferenza, parlando anche dell’amico Calafiori e delle sue ambizioni.

Compleanno speciale per Flavio Cobolli, che mercoledì 6 maggio spegne 24 candeline nel pieno degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista romano è atteso dall’esordio al secondo turno del Masters 1000 di Roma e ha trascorso la giornata tra allenamenti sulla terra del Foro Italico e un momento di festa organizzato dal suo team.

Durante l’incontro con i giornalisti, Cobolli ha rivolto un pensiero all’amico Riccardo Calafiori, protagonista con l’Arsenal in finale di Champions League. Il tennista ha raccontato la propria felicità per il traguardo raggiunto dal difensore, evitando però di sbilanciarsi troppo per rispetto della sua scaramanzia, limitandosi a un augurio sentito.

La sorpresa con torta e candeline ha strappato un sorriso al numero 12 del mondo, visibilmente un po’ imbarazzato mentre gli veniva cantato “tanti auguri”. Alla richiesta di esprimere un desiderio, Cobolli ha preferito non rivelarlo, lasciando intendere però la volontà di migliorare il rendimento rispetto alle precedenti partecipazioni al torneo romano.

Per il giocatore capitolino, gli Internazionali hanno un valore particolare. Giocare davanti al pubblico di casa comporta emozioni forti ma anche una pressione che, come ha spiegato, nasce soprattutto da aspettative personali. In passato questo aspetto ha inciso sulle sue prestazioni, ma quest’anno si presenta con maggiore fiducia grazie ai risultati ottenuti nei tornei recenti.

Tra gli obiettivi c’è anche l’ingresso nella top ten del ranking ATP, traguardo che Cobolli considera una naturale conseguenza del lavoro quotidiano. Il tennista ha sottolineato l’importanza di mantenere un approccio semplice, senza farsi schiacciare dalle aspettative, e ha raccontato i cambiamenti nella sua routine, dall’alimentazione al riposo, elementi che stanno accompagnando la sua crescita sportiva.