Cobolli fuori a Madrid, Zverev vince in due set e raggiunge la semifinale del Masters 1000

Flavio Cobolli è uscito dal Masters 1000 di Madrid dopo la sconfitta con Alexander Zverev, decisivo il break subito nel nono game del secondo set

Il percorso di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Madrid si ferma ai quarti di finale. L’azzurro è stato battuto da Alexander Zverev, numero 3 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1 6-4 dopo un’ora e 30 minuti di gioco.

La partita si è messa subito in salita per Cobolli. Nel primo set il tedesco ha imposto ritmo e profondità, strappando due volte il servizio all’italiano nei primi quattro game. Il parziale si è chiuso rapidamente, in 28 minuti, con Zverev avanti 6-1.

Nel secondo set Cobolli ha reagito con maggiore solidità, restando agganciato al match e riuscendo a contenere meglio gli scambi da fondo campo. L’equilibrio è durato fino al nono game, quando Zverev ha trovato il break che ha indirizzato definitivamente l’incontro.

Con questa vittoria, Alexander Zverev accede alla semifinale del torneo madrileno. Domani, venerdì 1 maggio, affronterà il belga Alexander Blockx, numero 69 del ranking Atp, in un match previsto intorno alle 20.

La giornata di Madrid vedrà in campo anche Jannik Sinner, impegnato nell’altra semifinale contro Arthur Fils. L’incontro dell’azzurro è in programma domani alle 16.