Juventus, multa a Vlahovic e Locatelli dopo la lite in campo contro la Fiorentina

Vlahovic e Locatelli si sono scontrati durante Juventus-Fiorentina dopo un richiamo in campo del centrocampista. Il club ha deciso di intervenire con una multa per entrambi dopo il duro botta e risposta davanti alle telecamere.

Clima teso in casa Juventus dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina nella penultima giornata di Serie A. Durante il match perso 2-0 allo Stadium, Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli hanno avuto un acceso confronto in campo che non è passato inosservato.

Tutto è nato da un’indicazione del centrocampista bianconero nei confronti dell’attaccante serbo. Locatelli avrebbe richiamato il compagno per un movimento sbagliato durante l’azione, ricevendo però una reazione nervosa da parte di Vlahovic. L’attaccante ha risposto in modo plateale, mandando a quel paese il capitano della Juventus, che ha replicato con lo stesso tono.

Le immagini del litigio sono rapidamente circolate sui social e hanno alimentato nuove polemiche attorno al momento delicato della squadra. La società ha deciso di intervenire subito per evitare ulteriori tensioni nello spogliatoio.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il club bianconero avrebbe scelto di punire entrambi i giocatori con una multa disciplinare. La dirigenza considera inaccettabile un comportamento del genere davanti alle telecamere e durante una partita così delicata della stagione.

La decisione punta anche a mandare un segnale chiaro al gruppo squadra in vista del finale di campionato. La Juventus non vuole tollerare episodi di nervosismo o scontri tra compagni, soprattutto in un momento già complicato per risultati e ambiente.