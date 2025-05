Fedez contro Blur alla Kings League Italy: insulti, accuse e tensione dopo la lite sfiorata in campo

Alta tensione durante la partita di playoff della Kings League Italy andata in scena sabato 10 marzo. Protagonisti dello scontro il rapper Fedez, capitano dei Boomers, e il content creator Blur (Gianmarco Tocco), presidente degli Stallions. I due sono arrivati a un passo dalla rissa, evitata grazie all’intervento di alcuni giocatori in campo, tra cui l’ex difensore della Juventus Leonardo Bonucci.

Lo scontro in campo e la reazione di Fedez

La tensione si è scatenata durante una delle sfide più attese dei quarti di finale. Le immagini diffuse sui social mostrano Fedez entrare in campo urlando e puntando Blur: “Che c volete?”, si sente nel video. Il rapper è stato poi allontanato dalla madre e manager Tatiana, che ha tentato di calmarlo.

La miccia, secondo quanto raccontato dallo stesso Fedez, sarebbe stata accesa da una serie di provocazioni. La presenza di Bonucci nei Boomers era già stata mal digerita dagli Stallions. Durante la partita, vinta proprio dalla squadra di Fedez, l’esultanza del rapper ha scatenato ulteriori reazioni da parte di Blur.

Le accuse di Fedez: “Augura tumori e morte”

Dopo la sfida, Fedez ha pubblicato una lunga serie di Instagram Stories per spiegare il suo punto di vista. “Qualche settimana fa ho chiesto una riunione con la Lega per segnalare le live di Blur, che ad ogni partita augura il tumore e la morte agli avversari, insultando anche le ragazze presenti”, ha dichiarato il rapper.

“Avevo chiarito che se fosse successo di nuovo durante la mia partita, sarei arrivato al limite. E così è stato”, ha aggiunto Fedez, accusando Blur di aver ripetuto gli stessi comportamenti anche sabato. “Insulti, epiteto ‘tumore’ rivolto al mio staff. Nessun altro presidente ha mai creato un clima così tossico”, ha ribadito.

Il messaggio finale e la reazione social

“Se per due mesi il contenuto principale è augurare malattie, poi non ci si può stupire del clima sugli spalti. Sono sorpreso di non essere andato oltre”, ha scritto ancora Fedez. Il rapper ha anche sottolineato di aver chiesto alla Lega se questo fosse l’ambiente che intendono promuovere: “Se ti presenti fuori dalla tua cameretta ad augurare tumori, prima o poi una pizza in faccia potrebbe arrivarti”.

Alla fine, ha fatto i complimenti agli Stallions per la partita e dato appuntamento in semifinale.

Sul caso è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che ha ironizzato: “Nato per rendere tutti i posti in cui arriva dei luoghi meravigliosi. Lui, simbolo di pace e buoni comportamenti… almeno stavolta non ha detto che non c’era”.

