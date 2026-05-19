Modena, convalidato l'arresto di Salim El Koudri dopo l'auto sulla folla: esclusa l'ipotesi terrorismo

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Salim El Koudri è rimasto in carcere dopo l’investimento sulla folla a Modena del 16 maggio. Gli inquirenti escludono per ora il terrorismo e analizzano il telefono del 31enne, che aveva pubblicato post contro Chiara Ferragni e contattato basi Nato.

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Il giudice ha convalidato l’arresto di Salim El Koudri, il 31enne accusato di essersi lanciato con l’auto contro la folla sabato 16 maggio a Modena. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere, ma al momento non ha contestato né la premeditazione né l’aggravante di terrorismo. Secondo quanto spiegato dal difensore Fausto Giannelli, dagli accertamenti sui profili social dell’uomo emergono contenuti scollegati tra loro e riconducibili a un forte disagio personale. Tra i messaggi pubblicati online ci sarebbero attacchi contro persone considerate dal 31enne “immeritatamente ricche”, compreso un post rivolto a Chiara Ferragni. L’avvocato ha riferito anche di alcuni contatti telefonici fatti da El Koudri con basi Nato. In quelle chiamate avrebbe chiesto informazioni sul menu delle strutture militari e sulle modalità di arruolamento. Elementi che, secondo la difesa, non delineano però un progetto terroristico organizzato. Nel corso dell’udienza, il 31enne non ha risposto alle domande sui fatti avvenuti a Modena, ma ha consegnato agli investigatori i codici di sblocco del cellulare. Il dispositivo sarà analizzato per ricostruire il suo passato recente, le frequentazioni e le eventuali condizioni psicologiche. Fuori dal carcere, Giannelli ha spiegato che il suo assistito appariva più lucido rispetto al giorno precedente. “Mi ha chiesto delle sigarette”, ha raccontato il legale, aggiungendo che i genitori del giovane intendono incontrarlo nei prossimi giorni. L’accusa principale resta quella di strage, mentre nell’immediato vengono contestate le lesioni gravissime provocate dall’investimento. Sulla possibile premeditazione, la procura non ha ancora individuato elementi sufficienti. Saranno gli approfondimenti investigativi e le valutazioni degli psichiatri forensi a chiarire cosa abbia spinto El Koudri ad agire.

Salim El Koudri chi è dell'attentatore di Modena - Vita in diretta

Video Salim El Koudri chi è dell'attentatore di Modena - Vita in diretta 18052026 Video Salim El Koudri chi è dell'attentatore di Modena - Vita in diretta 18052026

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