Modena, Salim el Koudri travolge la folla in centro: chi è, fragilità psichica e movente

Salim el Koudri ha travolto otto persone nel centro di Modena dopo aver imboccato il marciapiede con una Citroen C3. Gli investigatori stanno cercando di chiarire cosa abbia provocato il gesto del 31enne residente nel Modenese.

Si chiama Salim el Koudri l’uomo fermato dopo l’investimento avvenuto nel centro di Modena, dove almeno otto persone sono state colpite da un’auto lanciata sul marciapiede in una delle zone più frequentate della città. Il 31enne, nato in provincia di Bergamo e residente a Ravarino, si trovava alla guida di una Citroen C3 quando ha attraversato la via dello shopping a velocità sostenuta.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ore precedenti all’episodio e capire cosa possa aver spinto l’uomo a compiere un gesto che avrebbe potuto provocare conseguenze ancora più gravi. Le verifiche condotte finora non hanno evidenziato precedenti penali o segnalazioni a suo carico. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni raccolte dagli inquirenti, el Koudri si era laureato in Economia e stava cercando un’occupazione.

Tra gli elementi al centro degli accertamenti ci sono anche le sue condizioni psicologiche. Gli investigatori, insieme ai servizi territoriali dell’Azienda Usl di Modena, stanno cercando di ricostruire eventuali percorsi sanitari e cure seguite in passato per problemi psichiatrici. Dai primi riscontri raccolti durante l’interrogatorio e dalla perquisizione effettuata nella sua abitazione non sarebbero emersi collegamenti con ambienti estremisti o ipotesi di radicalizzazione.

Le attenzioni degli inquirenti si stanno concentrando soprattutto su possibili segnali di forte instabilità mentale. Nelle prossime ore verranno analizzati eventuali episodi personali, tensioni o situazioni recenti che potrebbero aver inciso sul comportamento del 31enne prima di mettersi al volante e dirigersi verso il centro cittadino.