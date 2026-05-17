Modena, Meta oscura i profili di Salim El Koudri prima dell'attacco con l'auto sui pedoni

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Salim El Koudri ha investito otto persone nel centro di Modena e i suoi account social erano già stati rimossi da Meta prima dell’attacco. Gli investigatori vogliono capire se online fossero presenti contenuti legati a una possibile radicalizzazione.

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I profili Facebook e Instagram di Salim El Koudri, il 31enne accusato di aver travolto otto persone in via Emilia a Modena nella giornata di sabato 16 maggio, risultano disattivati da Meta già prima dell’investimento avvenuto nel centro cittadino. Un dettaglio che ora viene esaminato dagli investigatori impegnati a chiarire il movente dell’azione. Chi prova a cercare il nome dell’uomo sui social trova account vuoti, senza immagini, pubblicazioni o contatti visibili. Secondo quanto emerso, la società americana avrebbe rimosso i profili per violazioni delle regole della piattaforma, misura normalmente adottata nei confronti di utenti che condividono contenuti vietati o assumono comportamenti ritenuti contrari alle policy. Gli inquirenti puntano ad acquisire il materiale legato agli account oscurati per verificare quali contenuti fossero stati pubblicati, con chi El Koudri interagisse e se fossero presenti messaggi riconducibili a un percorso di radicalizzazione. Al momento non risultano segnalazioni preventive inviate da Meta alle autorità italiane specializzate nella cybersicurezza. Il 31enne viveva a Ravarino, nel Modenese, ed era laureato in Economia. Fino al 2024 sarebbe stato seguito da una struttura psichiatrica di Castelfranco Emilia. Durante la perquisizione nella sua abitazione non sarebbero stati trovati elementi utili a collegarlo direttamente a gruppi estremisti organizzati. La modalità dell’attacco richiama però altri episodi avvenuti in Europa negli ultimi anni, con automobili utilizzate per colpire i passanti in città come Nizza, Berlino, Barcellona, Londra e Stoccolma. Un caso simile si è verificato di recente anche a Lipsia. Le verifiche sono seguite anche dal Comitato di analisi strategica antiterrorismo. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella del cosiddetto lupo solitario, figura ritenuta particolarmente difficile da intercettare perché agisce senza collegamenti diretti con organizzazioni strutturate e spesso si radicalizza attraverso contenuti trovati online. A rendere ancora più complesso il quadro investigativo c’è il fatto che le persone colpite a Modena non sembrano essere state scelte come obiettivi specifici. Le vittime erano semplici passanti presenti in strada nel momento in cui l’auto è piombata sulla folla.

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