Pamela Genini, ricerche nei campi della Bergamasca dopo il vilipendio della salma

Pamela Genini, proseguono le ricerche nella Bergamasca dopo la profanazione della tomba. I carabinieri stanno perlustrando terreni agricoli con unità cinofile specializzate per trovare la testa della 29enne.

I carabinieri stanno battendo diverse aree rurali della Bergamasca per cercare la testa di Pamela Genini, la giovane di 29 anni uccisa a Milano il 15 ottobre dall’ex compagno Gianluca Soncin. Gli accertamenti si concentrano nei dintorni di Strozza, il paese d’origine della vittima, dove la donna era stata sepolta prima che la tomba venisse profanata.

L’attività investigativa è stata disposta dalla Procura di Bergamo, che ha emesso un decreto di perquisizione eseguito dai militari del comando provinciale. Le operazioni riguardano terreni agricoli individuati dagli investigatori sulla base degli elementi raccolti nelle ultime settimane.

Per il reato di vilipendio di cadavere risulta indagato Francesco Dolci, amico della 29enne. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire tutti i movimenti avvenuti dopo la sepoltura della donna e di localizzare la parte del corpo che manca ancora all’appello.

Le ricerche vengono definite particolarmente difficili per l’ampiezza delle zone da controllare e per la conformazione dei terreni. Le verifiche andranno avanti per più giorni e coinvolgono anche personale specializzato arrivato dalla Toscana.

In supporto ai carabinieri sono stati impiegati due cani addestrati alla ricerca di resti umani, Claus e Hula, provenienti dal centro cinofili dell’Arma di Firenze. I due animali, un pastore belga Malinois e un pastore tedesco, sono preparati a individuare parti anatomiche anche in ambienti complessi e su superfici molto estese.