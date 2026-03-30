Pamela Genini, appello della madre dopo la profanazione del corpo

La madre di Pamela Genini chiede aiuto dopo la scomparsa del corpo della figlia, uccisa a Milano dall’ex compagno. Il feretro è stato violato e la testa della 29enne portata via, lasciando la famiglia senza una tomba.

La madre di Pamela Genini torna a chiedere aiuto con parole cariche di dolore dopo quanto accaduto al corpo della figlia, uccisa a Milano il 15 ottobre scorso dall’ex compagno. La donna, 29 anni, era stata colpita con 24 coltellate. Nei giorni scorsi il feretro è stato aperto e il corpo profanato, con la testa sottratta.

La madre, Una, racconta una sofferenza che coinvolge tutta la famiglia e che non lascia tregua. Spiega di non riuscire ad andare avanti senza poter dare una sepoltura completa alla figlia e lancia un appello affinché qualcuno possa fornire informazioni utili alle indagini.

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Intervenuta in televisione, la donna ha ribadito che l’unica speranza è che si arrivi rapidamente a una svolta. Le indagini, sottolinea, devono accelerare perché l’attesa sta diventando insostenibile. La famiglia vive in uno stato di angoscia continuo, aggravato da quanto accaduto dopo il delitto.

Nel suo appello, la madre si rivolge anche a chi potrebbe sapere qualcosa, chiedendo un gesto di coscienza. In un periodo segnato dalla Settimana Santa, esprime il desiderio che qualcuno trovi il coraggio di parlare o segnalare elementi utili per ritrovare i resti mancanti.

La speranza resta che emerga un dettaglio decisivo, magari grazie a una testimonianza. La donna si augura che chi ha compiuto questo gesto possa pentirsi e contribuire a restituire dignità alla memoria della figlia.