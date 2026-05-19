Mario Cipollini operato al cuore a Tor Vergata, l'ex ciclista rassicura i tifosi dopo l'intervento

Mario Cipollini è stato operato di nuovo al cuore dopo il peggioramento dei disturbi causati da una miocardite. L’ex campione ha rassicurato i tifosi dal letto d’ospedale spiegando di avvertire già benefici nel ritmo cardiaco.

Mario Cipollini è tornato in sala operatoria per affrontare un nuovo intervento al cuore. L’ex velocista toscano, 58 anni, ha aggiornato i suoi follower con un video pubblicato sui social subito dopo l’operazione, spiegando che tutto si è concluso senza complicazioni. «È andato tutto bene», ha raccontato dal letto d’ospedale, ringraziando i medici che lo hanno seguito e i tanti tifosi che gli hanno inviato messaggi di sostegno.

L’ex campione del mondo ha spiegato che i problemi cardiaci derivano da una miocardite scoperta alcuni anni fa. I primi segnali erano arrivati già nel 2019 durante le uscite in bicicletta, quando aveva iniziato ad avvertire anomalie nel battito cardiaco. Dopo diversi controlli specialistici, lo scorso novembre i medici avevano deciso di impiantargli un defibrillatore sottocutaneo nel tentativo di stabilizzare la situazione.

Secondo quanto raccontato dallo stesso Cipollini, però, il dispositivo non è bastato a risolvere definitivamente il problema. Il cuore ha continuato a manifestare extrasistole e irregolarità che gli provocavano fastidi continui anche durante l’attività fisica. Nonostante questo, il legame con la bicicletta non si è mai interrotto e l’ex corridore ha continuato ad allenarsi insieme ai suoi amici.

Il nuovo intervento è stato eseguito all’ospedale di Tor Vergata dall’équipe guidata dal professor Andrea Natale, specialista conosciuto a livello internazionale per il trattamento delle aritmie cardiache e della fibrillazione atriale. Cipollini ha spiegato che l’operazione è stata effettuata passando dalla giugulare e che già nelle ore successive ha iniziato ad avvertire miglioramenti evidenti.

Nel video condiviso online, l’ex ciclista ha raccontato di percepire finalmente una frequenza cardiaca più regolare e leggera rispetto agli ultimi mesi. «Sento una linearità straordinaria», ha detto, riferendosi alla scomparsa delle extrasistole che lo accompagnavano da tempo.

Sotto il post pubblicato su Instagram sono arrivati centinaia di messaggi di incoraggiamento. Tra i primi a manifestare vicinanza anche Vincenzo Nibali, che ha lasciato alcune emoji di sostegno per l’ex collega.