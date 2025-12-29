Sarri operato al cuore: ablazione al Policlinico Tor Vergata e rientro in panchina nei prossimi giorni

Maurizio #Sarri si è sottoposto a un intervento di ablazione al cuore al Policlinico Tor Vergata, dopo aver riscontrato fibrillazione atriale. La Lazio ha confermato il ritorno in panchina nelle prossime settimane.

Maurizio Sarri è stato sottoposto oggi a un intervento al cuore. La notizia è stata comunicata dalla Lazio attraverso una nota ufficiale diffusa dal club biancoceleste.

Secondo quanto riportato, l’allenatore si è sottoposto alla procedura dopo un riscontro di fibrillazione atriale. L’operazione è stata effettuata presso il Policlinico Tor Vergata, con un’ablazione transcatetere eseguita tramite tecnologia Pfa.

L’intervento è stato condotto dal professor Andrea Natale, medico con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di questa patologia e considerato un riferimento internazionale nel settore. Durante l’operazione era presente anche il medico sociale della Lazio, Italo Leo.

La società ha indicato che la procedura si è conclusa con esito positivo e che Sarri riprenderà regolarmente la guida della squadra nei prossimi giorni. Nel comunicato, Lazio e tecnico hanno ringraziato il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per la professionalità e la qualità delle cure.