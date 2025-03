Omar Pedrini in coma farmacologico per quattro giorni dopo intervento al cuore

Il 19 marzo, in occasione della festa del papà, Omar Pedrini, noto cantautore bresciano ed ex leader dei Timoria, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico al cuore. A seguito di complicazioni, i medici hanno deciso di mantenerlo in coma farmacologico per quattro giorni.

Al suo risveglio, Pedrini ha espresso sorpresa per aver perso la celebrazione con i figli, attendendosi di ricevere i loro pensierini al termine dell'operazione. Ha poi chiesto aggiornamenti sugli eventi accaduti durante la sua sedazione, tra cui il risultato della partita dell'Italia, i funerali di Fabio Testoni, noto come Dandy Bestia degli Skiantos, e il compleanno della moglie Veronica Scalia.

Attualmente, il musicista è concentrato sulla riabilitazione per recuperare pienamente la forma fisica. Con la consueta ironia, ha concluso il suo messaggio sui social dichiarando: "Ora potete chiamarmi... Comar".