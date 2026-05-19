Grande Fratello Vip 2026, finale in diretta: televoto e tensioni nella Casa

Il Grande Fratello Vip chiude stasera con la finale su Canale 5 e un televoto ancora aperto. Antonella Elia e Alessandra Mussolini partono favorite, mentre nella Casa restano tensioni tra Raul Dumitras e Renato Biancardi.

Il Grande Fratello Vip arriva all’ultima puntata della stagione. Questa sera, martedì 19 maggio, il reality condotto da Ilary Blasi chiuderà l’ottava edizione con la finale trasmessa in diretta su Canale 5. In studio, accanto alla conduttrice, ci saranno anche Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Sarà il pubblico a scegliere il vincitore attraverso il televoto disponibile sull’app Mediaset Infinity oppure tramite SMS. Solo al termine della lunga diretta verrà annunciato il nome del concorrente che conquisterà la vittoria finale e il premio in palio.

I concorrenti già certi di un posto in finale sono Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe. Rimane invece ancora da assegnare l’ultimo accesso alla finale, con Renato Biancardi e Raimondo Todaro impegnati nello scontro decisivo al televoto.

Secondo i sondaggi circolati online nelle ultime ore, la gara per la vittoria sembrerebbe concentrarsi soprattutto su Antonella Elia e Alessandra Mussolini, considerate tra le protagoniste più seguite di questa edizione. Restano però in corsa anche Lucia Ilardo, Raimondo Todaro e Raul Dumitras, che potrebbero cambiare gli equilibri durante la diretta finale. Più indietro Adriana Volpe, mentre Renato Biancardi appare il meno favorito.

Il vincitore del programma riceverà un montepremi complessivo di 100 mila euro. Come previsto dal regolamento, metà della cifra verrà devoluta in beneficenza a un’associazione scelta dal primo classificato.

Tra i momenti previsti per la finale ci sarà anche il ritorno di Francesca Manzini, eliminata nel corso della semifinale. L’ex concorrente rientrerà nella Casa per un momento speciale insieme ad Adriana Volpe.

Le ultime giornate nella Casa sono state segnate anche da nuove discussioni tra i concorrenti. Al centro delle tensioni ci sono Raul Dumitras e Renato Biancardi, protagonisti di un duro confronto nato dopo alcune battute rivolte da Raul a Lucia Ilardo sul suo abbigliamento.

Renato Biancardi ha criticato il comportamento di Dumitras giudicandolo irrispettoso, mentre Raul ha replicato mettendo in dubbio la sincerità del rapporto tra Renato e Lucia Ilardo. Lo scontro ha diviso i concorrenti in due gruppi contrapposti proprio a poche ore dalla finale.