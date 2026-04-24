Ilary Blasi entra nella Casa del Grande Fratello Vip e annuncia televoto immediato per metà concorrenti

Ilary Blasi entra nella Casa del Grande Fratello Vip e sorprende i concorrenti annunciando un televoto immediato. Durante la visita scherza tra gli ambienti, prende cibo e consegna una busta con la data della finale.

Ingresso a sorpresa per Ilary Blasi nella Casa del Grande Fratello Vip, dove la conduttrice si presenta direttamente tra i concorrenti con una busta dorata e due comunicazioni decisive. Appena riuniti gli inquilini, chiarisce subito il contenuto del messaggio partendo dalla notizia più temuta: metà del gruppo finirà al televoto nella stessa serata, con il rischio concreto di eliminazione.

La seconda informazione riguarda invece il percorso finale del programma. All’interno della busta, consegnata alla prima finalista, è indicata la data dell’ultima puntata, che verrà resa pubblica nel corso della diretta.

Durante la permanenza nella Casa, la conduttrice si concede anche momenti più leggeri. Tra una stanza e l’altra, si lascia andare a battute e piccoli gesti improvvisati: apre il frigorifero, assaggia del latte e scherza con Alessandra Mussolini, richiamando il suo esempio davanti agli altri concorrenti.

Il giro continua tra gli effetti personali degli inquilini, con un tono ironico che alleggerisce la tensione del momento. Non manca qualche “prelievo” simbolico, come alcune caramelle prese per gioco e destinate, come dice lei stessa, a Cesara e Selvaggia.

Prima di lasciare la Casa, Ilary chiude la visita con una battuta, definendo la sua incursione un vero e proprio “saccheggio”, per poi rientrare in studio e proseguire la conduzione della puntata.